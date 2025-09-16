search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為28.84元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.32元，其中最高估值1.64元，最低估值1.1元，預估目標價為28.84元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.64(1.64)1.982.33
最低值1.1(1.1)1.391.59
平均值1.3(1.31)1.662.01
中位數1.32(1.35)1.661.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.25億39.16億46.31億
最低值30.57億36.35億40.59億
平均值31.48億37.44億43.56億
中位數31.53億37.34億43.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.690.320.561.17
營業收入13.70億15.62億21.55億23.61億

詳細資訊請看美股內頁：
MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

MINISO Group Holding Ltd - ADR24.65-0.32%

