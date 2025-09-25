鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至-1.09元，預估目標價為26.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.06元下修至-1.09元，其中最高估值-0.5元，最低估值-1.82元，預估目標價為26.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.5(-0.5)1.52.642.3
最低值-1.82(-1.82)-0.470.642.3
平均值-1.06(-1.05)0.111.232.3
中位數-1.09(-1.06)00.872.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值415.20億430.51億454.48億439.58億
最低值397.58億404.00億425.55億439.58億
平均值408.02億421.48億438.76億439.58億
中位數408.00億422.11億433.34億439.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

