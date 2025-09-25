鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為51.60元

search icon



根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.66元，其中最高估值2.38元，最低估值1.43元，預估目標價為51.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.38(2.38)4.064.152.13
最低值1.43(1.43)1.651.491.37
平均值1.74(1.77)2.522.811.75
中位數1.66(1.7)2.422.861.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值281.18億332.02億356.14億351.84億
最低值245.28億251.29億268.90億262.39億
平均值272.15億301.76億313.14億301.14億
中位數273.52億305.59億314.97億289.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

