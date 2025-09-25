鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為51.60元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.66元，其中最高估值2.38元，最低估值1.43元，預估目標價為51.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.38)
|4.06
|4.15
|2.13
|最低值
|1.43(1.43)
|1.65
|1.49
|1.37
|平均值
|1.74(1.77)
|2.52
|2.81
|1.75
|中位數
|1.66(1.7)
|2.42
|2.86
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|281.18億
|332.02億
|356.14億
|351.84億
|最低值
|245.28億
|251.29億
|268.90億
|262.39億
|平均值
|272.15億
|301.76億
|313.14億
|301.14億
|中位數
|273.52億
|305.59億
|314.97億
|289.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司FCX-US的目標價調降至51.6元，幅度約4.44%
- 印尼礦場出事！Freeport宣布不可抗力 銅價暴漲
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為52.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為51.80元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇