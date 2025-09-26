鉅亨網編輯林羿君 2025-09-26 04:10

‌



美國正掀起一場兆美元的 AI 基礎設施建設浪潮，背後卻隱藏著一項嚴峻的挑戰：美國在核心電力供應鏈上，正面臨對外國供應商的高度依賴。供應鏈人工智慧公司 Exiger 執行長布蘭登 · 丹尼爾斯（Brandon Daniels）警告，有四類關鍵設備與商品，嚴重依賴進口，恐將成為 AI 基建快速擴張的瓶頸。

燒錢又燒電！美國兆元AI基建 恐被「外國四寶」卡脖子。(圖:shutterstock)

丹尼爾斯指出，在 AI 的發展路徑上，電力扮演著決定性的角色，然而，美國在建造傳統發電廠（無論是燃氣還是核電）時，正面臨一系列關鍵零件無法自產的困境。

‌



根據 Exiger 的供應鏈數據，丹尼爾斯列出了四個美國電力基建嚴重依賴外國供應的領域：

1. 瓦斯渦輪機： 這種用於發電廠的重型公用事業級燃氣渦輪機，其全球市場由三家主要製造商主導：美國通用電氣 Vernova、德國西門子與日本三菱重工。丹尼爾斯強調，美國近 50% 的瓦斯渦輪機供應來自國外進口，這使得這三家公司對於支撐美國 AI 基礎設施所需的龐大電力至關重要。

2. 超大型核電廠組件： 美國目前已不再生產大型一體式反應器壓力容器及相關硬體。一個顯著的例子是位於喬治亞州的沃格特勒核電廠，這座近二十年來美國新建的首座核電廠，其反應器壓力容器和蒸汽發生器均由韓國斗山公司製造。這顯示出美國在核能供應鏈上的技術與製造能力已出現斷層。

3. 大型變壓器： 這些用於將發電廠電力輸送至電網的變壓器，是電力系統中的關鍵環節。然而，美國超過 80% 的高壓變壓器是由來自韓國、德國、加拿大等國的供應商製造。這種高度的進口依賴，使得變壓器的供應鏈變得脆弱。

4. 鋼材：儘管美國與其盟友仍是重要的鋼鐵生產國，但為了滿足成本和產能需求，專案開發商仍頻繁依賴進口鋼材。這使得鋼鐵成為可能增加 AI 基建成本的第四個關鍵商品。

關稅與勞動力短缺雙重挑戰

丹尼爾斯表示，除了對外國供應商的依賴，不斷上調的進口關稅也加劇了 AI 基建的複雜性與成本。他指出，在數十億美元的能源項目中，僅因關稅就可能導致 3% 至 6% 的預算增加，這意味著數億美元的額外成本。

丹尼爾斯強調，「這還僅僅是鋼鐵和鋁材領域，來自渦輪機、反應器容器和變壓器等外國來源組件的額外壓力，放大了供應鏈的風險。」他認為，關稅與採購現實相互疊加，使得 AI 基礎設施的建設不僅是一項工程挑戰，更是一項重大的供應鏈和貿易政策挑戰。

此外，AI 基建的快速擴張還面臨勞動力短缺的瓶頸。丹尼爾斯指出，這需要一場「近乎戰時狀態」的工業勞動力擴張，但美國建築業目前正處於衰退態勢，熟練的焊工、機械師和電工嚴重短缺。

他警告，勞動力短缺可能成為與硬體本身同等關鍵的瓶頸，若不直面這一現實，AI 基建的宏偉藍圖恐難以實現。