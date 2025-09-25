杜拜港務巨頭：美國關稅重塑全球貿易 非洲成新熱點

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-25 06:09

據《華爾街日報》周三 (24 日) 報導，全球最大港口營運商之一杜拜環球港務 (DP World) 執行長 Sultan Ahmed bin Sulayem 表示，儘管地緣政治緊張和關稅干擾貿易流向，但貿易本身具有韌性。

DP World執行長表示，美國關稅正將全球貿易重新導向非洲等市場。(圖:Shutterstock)

bin Sulayem 在杜拜傑貝阿里自貿區工作，這個繁榮的貿易樞紐連接亞洲、非洲、歐洲和美國市場。他領導的 DP World 在中東、非洲、歐洲、亞洲和美洲擁有超過 60 個港口和碼頭。

「我們經營很長時間了，經歷過地緣政治問題、壟斷行為、政府保護政策，但貿易本身具有韌性。」bin Sulayem 強調，各種干擾正讓貿易改道，而非使其放緩。

業績亮眼 大舉投資

DP World 今年上半年營收較去年同期成長 20%，達到 112 億美元。bin Sulayem 表示，公司 2025 年將進行「多年來最大投資」，投入 25 億美元擴建杜拜、剛果民主共和國、塞內加爾、印度和英國的港口設施。

公司最近也簽署協議，將升級敘利亞塔爾圖斯港、擴建多明尼加共和國 Caucedo 港口和自貿區，以及擴建加拿大蒙特婁港。

美國關稅推動非洲貿易

談及美國關稅影響，bin Sulayem 指出：「無法進入美國市場的貨物正流向世界其他地區，我們看到對非洲的貿易大幅增加。」

除了非洲，傑貝阿里也服務印度次大陸、波斯灣上下游地區，從伊拉克到歐亞大陸以及亞洲國家。他特別看好這些前蘇聯國家的潛力，認為這些內陸國家蘊藏 1.5 兆美元商機。

中亞走廊興起

bin Sulayem 指出，如烏茲別克長期不對外開放，現在市場快速成長，DP World 正在當地興建新設施以滿足需求。哈薩克也在重組，在連接遠東到華沙的中部走廊中扮演重要角色。

他說：「我們看到亞歐之間出現經由阿富汗、吉爾吉斯和土庫曼的新路線，帶來強勁發展動力。」

印度地緣優勢勝過中國

對於美國關稅可能影響 DP World 在印度投資的疑慮，bin Sulayem 認為印度仍有巨大市場優勢。「印度有個比其他人都能更好服務的龐大市場—那就是非洲。從印度洋到非洲對他們來說非常容易，我認為印度的位置比中國更好。」