杜拜港務巨頭：美國關稅重塑全球貿易 非洲成新熱點
鉅亨網編譯王貞懿
據《華爾街日報》周三 (24 日) 報導，全球最大港口營運商之一杜拜環球港務 (DP World) 執行長 Sultan Ahmed bin Sulayem 表示，儘管地緣政治緊張和關稅干擾貿易流向，但貿易本身具有韌性。
bin Sulayem 在杜拜傑貝阿里自貿區工作，這個繁榮的貿易樞紐連接亞洲、非洲、歐洲和美國市場。他領導的 DP World 在中東、非洲、歐洲、亞洲和美洲擁有超過 60 個港口和碼頭。
「我們經營很長時間了，經歷過地緣政治問題、壟斷行為、政府保護政策，但貿易本身具有韌性。」bin Sulayem 強調，各種干擾正讓貿易改道，而非使其放緩。
業績亮眼 大舉投資
DP World 今年上半年營收較去年同期成長 20%，達到 112 億美元。bin Sulayem 表示，公司 2025 年將進行「多年來最大投資」，投入 25 億美元擴建杜拜、剛果民主共和國、塞內加爾、印度和英國的港口設施。
公司最近也簽署協議，將升級敘利亞塔爾圖斯港、擴建多明尼加共和國 Caucedo 港口和自貿區，以及擴建加拿大蒙特婁港。
美國關稅推動非洲貿易
談及美國關稅影響，bin Sulayem 指出：「無法進入美國市場的貨物正流向世界其他地區，我們看到對非洲的貿易大幅增加。」
除了非洲，傑貝阿里也服務印度次大陸、波斯灣上下游地區，從伊拉克到歐亞大陸以及亞洲國家。他特別看好這些前蘇聯國家的潛力，認為這些內陸國家蘊藏 1.5 兆美元商機。
中亞走廊興起
bin Sulayem 指出，如烏茲別克長期不對外開放，現在市場快速成長，DP World 正在當地興建新設施以滿足需求。哈薩克也在重組，在連接遠東到華沙的中部走廊中扮演重要角色。
他說：「我們看到亞歐之間出現經由阿富汗、吉爾吉斯和土庫曼的新路線，帶來強勁發展動力。」
印度地緣優勢勝過中國
對於美國關稅可能影響 DP World 在印度投資的疑慮，bin Sulayem 認為印度仍有巨大市場優勢。「印度有個比其他人都能更好服務的龐大市場—那就是非洲。從印度洋到非洲對他們來說非常容易，我認為印度的位置比中國更好。」
DP World 正在古吉拉特邦興建大型港口 Tuna-Tekra，該港口不僅是港口，也是包含製造和其他設施的工業園區。公司目前也是印度最大民營鐵路營運商。
