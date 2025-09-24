花蓮堰塞湖溢流釀14死 賴清德：國軍動員逾2.7萬人分批投入救災

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-24 19:15

近期強颱樺加沙重創花蓮地區，也導致當地馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重傷亡，據統計，今 (24) 日累計已有 14 人死亡、34 人受傷，還有 129 人失聯。總統賴清德表示，對馬太鞍溪溢流所致的嚴重災情，他以三軍統帥身分，已下令國軍全力馳援花蓮，在颱風警報發布時，就已整備逾 27,800 人，隨時可投入救災。

賴清德表示，昨 (23) 日晚，國防部也依指示召開國軍災防會議，整合一切力量，協助花蓮民眾，除了花東國軍，也有更多其他區域的國軍同仁，調動包含 AAV 兩棲突擊車、直昇機等裝備，在前往花蓮的路上，國軍已在花蓮光復鄉開設前進指揮所，第 2 作戰區也已整備超過 4,500 人、派遣 448 人與超過百輛各式車輛機具，已在當地投入救災。

賴清德強調，除了國軍，行政院也已在光復鄉成立前進協調所，交通部長陳世凱 迅速南下，督導交通與聯外情況，並在台鐵同仁的搶修下，恢復鐵路運作；在今日，副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰，也前往花蓮勘災，確保中央的資源投入，並關懷撤離民眾。