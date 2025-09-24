台指選擇權交易成長2成！彭金隆期許期貨商三箭齊發助力亞洲資產管理中心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-24 18:59

臺灣期貨交易所今（24）日於政治大學公企中心舉辦「第 11 屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，金管會主委彭金隆與期交所董事長吳自心皆出席致詞，彭金隆強調期貨市場在台灣金融體系中的重要性，並期許業界共同推動「亞洲資產管理中心」政策。他指出，期貨市場是資本市場的重要一環，並鼓勵期貨業三點：善用風險管理專業能力、加強跨業合作及培育專業人才。

金管會主委彭金隆（左２）：期許期貨業3箭齊發 升級為具風管專業的區域財管中心。（鉅亨網記者張韶雯攝）

面對全球金融波動，彭金隆讚許期交所持續透過創新強化國際競爭力，例如推出「週五到期選擇權」與實施「新台幣 IRS 集中結算」，有效提升市場效率與風險控管能力。

彭金隆進一步指出，金管會正積極推動「亞洲資產管理中心」計畫，而期貨業在此過程中扮演關鍵角色，他鼓勵期貨業第一善用專業能力協助風險控管：協助境內外投資人進行有效的風險控管，第二加強跨業合作：加強與銀行、保險、證券、投信等產業的鏈結，共同建構完整的資產管理生態圈。第三培育專業人才：持續投資於人才培育，打造優質的研究與交易團隊。

他期許期貨業持續以「創新」與「責任」為核心，推動台灣金融業的產業升級，並協助台灣成為具備風險管理專業的區域財富管理中心。

吳自心也提到，近期推出的「週五到期台指選擇權」日均量已達近 16 萬口，單日最高更突破 65 萬口，有效帶動整體台指選擇權交易量成長近二成。此外，新台幣 IRS 集中結算機制也順利開辦，截至 9 月 22 日，未平倉名目本金餘額已超過新台幣 3.64 兆元。