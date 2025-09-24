search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 義隆(2458)次交易(25)日除息2.64元，參考價128.36元

鉅亨網新聞中心


義隆(2458-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.64元。

首日參考價為128.36元，相較今日收盤價131.00元，息值合計為2.64元，股息殖利率2.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 131.00 2.64455 2.02% 0.0
2025/03/27 157.0 3.7634 2.4% 0.0
2024/09/25 148.0 4.06989 2.75% 0.0
2024/03/28 164.5 3.05242 1.86% 0.0
2023/10/06 141.5 2.04617 1.45% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
義隆131-1.13%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
義隆

76%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
義隆

76%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
義隆

76%

勝率

#法人看衰股

中強短弱
義隆

76%

勝率

#投信拋棄股

中強短弱
義隆

76%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty