盤後速報 - 義隆(2458)次交易(25)日除息2.64元，參考價128.36元
鉅亨網新聞中心
義隆(2458-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.64元。
首日參考價為128.36元，相較今日收盤價131.00元，息值合計為2.64元，股息殖利率2.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|131.00
|2.64455
|2.02%
|0.0
|2025/03/27
|157.0
|3.7634
|2.4%
|0.0
|2024/09/25
|148.0
|4.06989
|2.75%
|0.0
|2024/03/28
|164.5
|3.05242
|1.86%
|0.0
|2023/10/06
|141.5
|2.04617
|1.45%
|0.0
