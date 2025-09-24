奇景超低功耗AI感測方案報捷 導入宏碁新一代AI筆電

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-24 17:22

奇景光電 (HIMX-US) 今 (24) 日宣布，WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測方案打進宏碁 (2353-TW)，用於新推出的超輕薄 AI 筆電 Swift Edge 14 AI 系列，並已正式進入量產。

奇景晶片示意圖。(業者提供)

奇景指出，WiseEye 解決方案為宏碁 AI 筆電新增多項先進的人物偵測與使用者互動感知功能，包括使用者感測 (HPD)、健康提醒、不良姿勢提醒及可根據使用者視線，自動將滑鼠游標移動至其注視螢幕中央等多螢幕輔助功能，帶來更直覺、流暢的跨螢幕操作體驗。

奇景超低功耗 WiseEye 可在毫瓦等級的極低功耗下穩定運作，實現全天候智慧感測，支援多種 AI 應用，全面提升筆電整體效能與使用體驗，並透過精準管理裝置的待機與喚醒時機，有效降低待機期間的耗電量，顯著延長裝置續航力。

WiseEye 先前已導入多款一線國際品牌筆記型電腦，此次導入宏碁 Swift Edge 14 AI 系列，是 WiseEye 超低功耗 AI 感測方案在筆電市場的另一項重要里程碑，展現 WiseEye 在超低功耗與高精準度智慧感測領域的成熟技術與商業化實力。

奇景看好，隨著宏碁等全球品牌的積極導入，WiseEye AI 解決方案有望成為電池驅動裝置中負責第一線偵測與判斷的關鍵 AI 感測技術，加速各類智慧終端設備的 AI 化升級。