〈日股盤後〉日股再締新猷 軟銀漲逾5%創10年新高
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
受到美股回落影響，日股周三 (24 日) 開低，午後低接買盤入場後拉升翻紅，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 0.30% 或 136.65 點，報 45,630.31 點，再度刷寫收盤新高。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.30% 或 9.48 點，報 3,172.65 點。
受到美國「星際之門（Stargate）」專案啟動消息激勵，軟銀股價飆漲 5.97%，創下 10 年新高。OpenAI、甲骨文及軟銀同宣布，將在美國建設五座新的 AI 資料中心，作為「星門 (Stargate) 」基礎設施計畫擴展的一部分。
消息方面，日本首相熱門人選之一高市早苗表示，日本央行應自行決定貨幣政策的細節，扭轉先對央行的較強硬態度。她曾表示日銀升息是愚蠢的決定，令市場憂慮她一旦當選，可能會減慢貨幣政策正常化的努力。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 連5凍！日本央行利率維持0.5%不變 日元聞聲走強 日股從歷史高點轉跌
- 〈日股盤後〉買氣回籠 日經指數強彈447點再創新高
- 〈日股盤後〉日銀啟動減持ETF 日股急殺、日元強漲
- 〈日股盤後〉美降息帶動科技股狂飆 日經指數首度收在45000以上
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告