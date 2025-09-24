search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

〈日股盤後〉日股再締新猷 軟銀漲逾5%創10年新高

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導


受到美股回落影響，日股周三 (24 日) 開低，午後低接買盤入場後拉升翻紅，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 0.30% 或 136.65 點，報 45,630.31 點，再度刷寫收盤新高。

cover image of news article
〈日股盤後〉日股再締新猷 軟銀漲逾5%創10年新高。(圖:shutterstock)

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.30% 或 9.48 點，報 3,172.65 點。


受到美國「星際之門（Stargate）」專案啟動消息激勵，軟銀股價飆漲 5.97%，創下 10 年新高。OpenAI、甲骨文及軟銀同宣布，將在美國建設五座新的 AI 資料中心，作為「星門 (Stargate) 」基礎設施計畫擴展的一部分。

消息方面，日本首相熱門人選之一高市早苗表示，日本央行應自行決定貨幣政策的細節，扭轉先對央行的較強硬態度。她曾表示日銀升息是愚蠢的決定，令市場憂慮她一旦當選，可能會減慢貨幣政策正常化的努力。

文章標籤

軟銀日股收盤日股日股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
日經225指數45630.310.30%
東證指數TOPIX3170.460.23%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty