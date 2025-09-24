〈日股盤後〉日股再締新猷 軟銀漲逾5%創10年新高

‌



受到美國「星際之門（Stargate）」專案啟動消息激勵，軟銀股價飆漲 5.97%，創下 10 年新高。OpenAI、甲骨文及軟銀同宣布，將在美國建設五座新的 AI 資料中心，作為「星門 (Stargate) 」基礎設施計畫擴展的一部分。

消息方面，日本首相熱門人選之一高市早苗表示，日本央行應自行決定貨幣政策的細節，扭轉先對央行的較強硬態度。她曾表示日銀升息是愚蠢的決定，令市場憂慮她一旦當選，可能會減慢貨幣政策正常化的努力。