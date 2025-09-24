鉅亨網新聞中心 2025-09-24 15:17

摩根士丹利旗下線上經紀公司 E*Trade 計畫於 2026 年上半年推出數位資產交易服務，凸顯傳統金融機構對加密貨幣的態度正從觀望轉向積極擁抱。

加速擁抱加密幣 摩根大通旗下E*Trade明年啟動數位資產交易。(圖:shutterstock)

VanEck 數位資產研究負責人 Matthew Sige 表示，E*Trade 的加密貨幣交易服務預計於 2026 年上半年正式上線。為確保平台穩定性與交易效率，摩根士丹利選擇與加密貨幣基礎設施供應商 ZeroHash 合作，並計畫直接向其投資 1 億美元，以強化技術基礎與服務。

此項合作不僅是摩根士丹利在加密貨幣領域的重要布局，也突顯了傳統金融對科技創新的高度重視。

摩根士丹利對加密資產的興趣由來已久。早在 2021 年，該銀行便已透過機構基金支持比特幣投資，成為華爾街最早涉足加密貨幣的巨頭之一。

這家金融巨擘在 2025 年 5 月更公開表示，希望在有利的監管條件下，進一步探索加密資產的廣闊前景。E*Trade 此番行動，可被視為其長期戰略規劃的具體實踐。

隨著摩根士丹利的加入，傳統金融與加密貨幣的界線正逐漸模糊。不僅摩根士丹利，摩根大通近期也與加密貨幣交易所 Coinbase 達成合作，允許用戶使用 Chase 信用卡購買加密貨幣，並可將獎勵積分兌換為數位資產。

然而，加密貨幣的廣泛採用仍面臨挑戰。Ripple 首席法律官 Stuart Alderoty 指出，市場對加密貨幣的認知不足及社會誤解依然存在，這需要透過持續的教育與更為透明的監管環境來解決。儘管如此，隨著越來越多傳統金融巨頭的參與，加密貨幣的普及與融合已是大勢所趨。