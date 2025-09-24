一年3名基金經理人出走、2位主管相繼卸任 貝萊德基金怎麼了？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-24 16:00

《獨角金融》報導，貝萊德基金上周六 (20 日) 發佈公告，基金經理人神玉飛因個人原因卸任全部在管產品。他管理的貝萊德產業優選混合、貝萊德中國新視野混合，與同類基金平均收益率相比，表現不佳。

神玉飛的離開並非個案，自 2021 年 6 月展業以來，貝萊德基金在中國市場的發展充滿坎坷。4 年間，高階主管團隊頻繁更迭，董事長、總經理、副總經理、資訊長等核心職位紛紛換人，超半數高階主管完成「換血」。

近期，貝萊德集團也對貝萊德基金進行人員精簡，尤其是股票基金研究與投資團隊，裁員人數雖說法不一，但為公司發展增添了許多不確定性。

神玉飛在基金投資領域履歷豐富，擁有復旦大學博士研究生學位。在銀河基金任職時，他管理的多檔基金業績亮眼，如銀河研究精選 A 在 2017 年至 2022 年 3 月實現高達 16.45% 的任職年化報酬率，銀河研究精選 A 在 2015 年 12 月至 2022 年 3 月創造年化 14.85% 的成績，其投資策略也逐漸成型。

2022 年初，神玉飛離開銀河基金，2023 年加入貝萊德基金擔任首席權益投資長，同年 3 月開始管理基金，至離任前任職時長 2 年半。

神玉飛離職前管理的貝萊德中國新視野混合、貝萊德產業優選混合，長期虧損，引發了市場對貝萊德基金內部投研系統穩定性的質疑。

除神玉飛外，今年還有基金經理李倩和楊棟離職。李倩是固定收益「老將」，在泓德基金時多數基金任職報酬率為正，加入貝萊德基金後管理的產品規模不大且任職期間報酬率跑輸同類平均。楊棟管理的貝萊德港股通遠景視野混合 A 在他任職期間報酬率為負。

從業績表現來看，貝萊德基金近 1 年、近 2 年、近三年殖利率分別為 20.77%、3.68%、-18.28%，只有近一年產品業績高於平均數。

在中國展業 4 年以來，貝萊德基金管理規模不僅未成長，還大幅縮水，多隻產品規模大幅下降，債券類產品規模下滑尤為嚴重。

自產品上線展業 2 年後，貝萊德基金除了權益團隊核心人物出走，主管也變更頻繁。原副總經理、董事長、總經理等陸續離職，新上任的管理者也不斷調整。

雖然貝萊德基金引進了王登峰等新人，試圖在固收領域有所作為，但經歷人事動盪、規模縮水與業績不佳等挑戰後，貝萊德基金能否重拾「基民」信心，將是其未來幾年面臨的最大考驗。