鉅亨網新聞中心 2025-09-24 14:15

英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。

英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！(圖:shutterstock)

根據改革黨的構想，現行的永久居留制度將被廢止，所有移民將需每 5 年重新申請新簽證，以證明其繼續留在英國的資格。新的申請門檻將大幅提高，包括更高的薪資要求和更嚴格的英語能力標準。

值得關注的是，這項新政將追溯適用於目前已在英國的數十萬移民。這意味著，即使是已經在英國合法居住多年的家庭與個人，未來也可能面臨不確定的身份狀態，必須不斷重新申請簽證。

此外，該黨還聲明，除了英國公民外，任何人都將無法享有福利待遇。改革黨預估，此舉可在未來數十年為公共財政節省 2,340 億英鎊。然而，此數字很快遭到英國財政大臣里夫斯的駁斥，直指其「毫無現實依據」。

各界批判聲浪不斷

這項激進的政策一經發布，立即招致了主要政黨及各界人士的強烈批評。

倫敦市長薩迪克汗直言，威脅驅逐合法生活與工作群體是「不可接受」的。蘇格蘭民族黨副黨魁皮特 · 威沙特則形容該政策「絕望而卑鄙」。自由民主黨更是尖銳地批評道，這是一個「不負責任的政策，必將令企業陷入混亂，並讓英國經濟損失數十億的增長與稅收」。

就連主要競爭對手也紛紛表達立場：英國工黨表示正在考慮延長移民申請永久居留的年限，從 5 年提高到 10 年；而保守黨則指責改革黨「照搬政府思路，卻是推出不切實際的半成品方案」。

數十萬人陷入不確定

在現行體系下，移民在英國工作 5 年後即可申請永久居留，並在一年後申請公民身份。改革黨新政若實施，將改變數十萬移民的人生軌跡。牛津大學移民觀察站的數據顯示，截至 2024 年底，持有永久居留的非歐盟移民約有 43 萬人。若新政追溯適用，這將嚴重衝擊已融入社會的家庭與個人生活，並可能引發大規模法律訴訟。

儘管改革黨辯稱，此舉是為了篩選「真正能為經濟做出貢獻的創業家、投資者和高技能人才」，並讓英國與美國等國看齊，但批評者指出，新政將導致英國的入籍門檻比許多歐洲國家更為嚴苛。

移民問題關注度 超越經濟議題

近年來，移民已成為英國政治的熱議題，其關注度甚至超過了對經濟疲軟的擔憂。在新冠疫情後入境人數激增，再加上創紀錄的庇護申請，使移民議題的討論更趨白熱化。