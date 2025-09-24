search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Firefly Aerospace, Inc.(FLY-US)EPS預估下修至-1.69元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Firefly Aerospace, Inc.(FLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.61元下修至-1.69元，其中最高估值-1.45元，最低估值-3.13元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.45(-1.41)-0.390.430.16
最低值-3.13(-1.76)-0.66-0.180.16
平均值-2.02(-1.58)-0.490.270.16
中位數-1.69(-1.61)-0.450.330.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.42億4.50億8.00億12.49億
最低值1.34億3.96億6.83億10.79億
平均值1.39億4.32億7.70億11.64億
中位數1.38億4.34億7.86億11.64億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-1.09-1.85
營業收入5,524萬6,079萬

詳細資訊請看美股內頁：
Firefly Aerospace, Inc.(FLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

