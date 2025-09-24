鉅亨速報 - Factset 最新調查：Firefly Aerospace, Inc.(FLY-US)EPS預估下修至-1.69元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Firefly Aerospace, Inc.(FLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.61元下修至-1.69元，其中最高估值-1.45元，最低估值-3.13元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.45(-1.41)
|-0.39
|0.43
|0.16
|最低值
|-3.13(-1.76)
|-0.66
|-0.18
|0.16
|平均值
|-2.02(-1.58)
|-0.49
|0.27
|0.16
|中位數
|-1.69(-1.61)
|-0.45
|0.33
|0.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.42億
|4.50億
|8.00億
|12.49億
|最低值
|1.34億
|3.96億
|6.83億
|10.79億
|平均值
|1.39億
|4.32億
|7.70億
|11.64億
|中位數
|1.38億
|4.34億
|7.86億
|11.64億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.09
|-1.85
|營業收入
|5,524萬
|6,079萬
詳細資訊請看美股內頁：
Firefly Aerospace, Inc.(FLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
