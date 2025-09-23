鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至-1.57元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.61元上修至-1.57元，其中最高估值0.06元，最低估值-2.89元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.06(-0.55)
|3.56
|12.04
|最低值
|-2.89(-2.89)
|-2.29
|-1.4
|平均值
|-1.58(-1.66)
|0.49
|3.73
|中位數
|-1.57(-1.61)
|0.72
|3.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.84億
|58.71億
|76.57億
|79.24億
|最低值
|47.09億
|48.29億
|53.35億
|79.24億
|平均值
|49.57億
|53.42億
|60.87億
|79.24億
|中位數
|49.57億
|53.17億
|58.19億
|79.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|-11.20
|營業收入
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
|53.78億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
