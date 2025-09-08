search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至-1.74元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.83元上修至-1.74元，其中最高估值-0.55元，最低估值-2.89元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.55(-0.55)2.486.31
最低值-2.89(-2.92)-2.29-1.4
平均值-1.75(-1.8)0.32.93
中位數-1.74(-1.83)0.693.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值50.79億57.59億67.59億79.24億
最低值46.43億48.29億53.35億79.24億
平均值49.33億53.13億59.59億79.24億
中位數49.55億53.11億58.11億79.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty