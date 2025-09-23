鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-23 20:50

美國川普政府上周宣布針對 H-1B 工作簽證計畫進行重大改革，對新申請者徵收高達 10 萬美元的簽證費用，此舉在矽谷及其他科技重鎮引發強烈震撼。儘管政策旨在保護美國本土就業，但《路透》所做訪談顯示，這項新措施反而可能促使企業將更多高階工作機會轉移至海外，與政策初衷背道而馳。

川普政府H-1B簽證新政 恐引爆科技業外包潮與新創寒冬(圖:shutterstock)

H-1B 簽證長期以來是美國科技公司招募全球頂尖人才的重要途徑，也鼓勵了許多國際學生赴美攻讀研究所課程。根據皮尤研究中心 (Pew Research) 的數據，2024 年共有約 141,000 份新的 H-1B 申請獲批，其中大多數與電腦相關的職位。

然而，這項新政策將過去僅需數千美元的申請成本，一舉推升至令人咋舌的 10 萬美元。

迫使企業考慮海外招聘

這項巨額費用已導致許多企業暫停其招聘、預算和人力資源規劃。科羅拉多州 Holland & Hart 法律事務所的移民律師 Chris Thomas 表示，他已接到多家大型企業客戶的諮詢，這些客戶直言新費用在美國「根本行不通」，並已開始認真考慮在其他國家尋找高技能人才。他透露，其中不乏《財富》百大企業等級的知名公司。

人工智慧新創公司 Otter 的共同創辦人兼執行長 Sam Liang 也表示，他們「可能不得不減少 H-1B 簽證員工的僱用數量」。他預測，為了規避這個問題，部分公司可能會選擇將部分勞動力外包，例如在印度或其他國家進行招聘。

專家指出，相較之下，在印度等地招聘人才的薪資成本較低，且許多科技巨頭已在當地建立創​​新中心，這使得海外招聘更具吸引力。

新創公司首當其衝

儘管川普政府及其支持者認為，限制 H-1B 有助於抑制薪資打壓，為美國本土勞工 (特別是 IT 科系畢業生) 創造更多就業機會，但此舉卻可能對小型企業造成不成比例的衝擊。

創投公司 Menlo Ventures 合夥人 Deedy Das 指出，「像這樣一刀切的規定很少對移民有利」，並且會對新創公司造成不成比例的影響。他解釋，大型科技公司的薪酬結構包含現金和股票，有能力吸收這筆費用；但新創公司通常需要現金來發展業務，薪酬更偏向股權。

Das 說：「對大公司而言，這筆成本無關緊要。但對員工少於 25 人的小公司來說，影響就非常顯著了」。他甚至認為，大型科技公司的 CEO 們樂見此況，因為這能減少來自小型競爭對手的威脅。

美國創新能力與人才吸引力面臨風險

這項政策也引發了對美國長期創新能力的擔憂。非營利智庫「美國政策國家基金會」2022 年的一份報告指出，美國超過一半估值達 10 億美元以上的新創公司，至少都有一位移民創辦人。若高額費用阻礙了全球最聰明的人才來美，將直接衝擊美國的創業生態系統。

雖然 Netflix 共同創辦人 Reed Hastings 等部分人士認為，高費用能取代抽籤制度，確保簽證流向「極高價值的職位」，但更多人擔心其負面效應。許多新創公司正寄望透過法律訴訟來挑戰這項規定，認為政府此舉超越了國會的授權。