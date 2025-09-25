search icon



【Joe’s華爾街脈動】美股盤整之際，台灣憑藉半導體實力逆勢走強

Joe Lu


半導體實力推升台股，美股則因聯準會不確定性暫歇

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】美股盤整之際，台灣憑藉半導體實力逆勢走強 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 24 日 美東時間


摘要
  • 台灣由半導體驅動的強勢，與美國的溫和回檔形成對比。
  • 美國股市因估值擔憂，經歷了第二個交易日的下跌。台股加權指數 (TAIEX) 則在台積電 (TSMC) 的帶動下，顯著上揚。
  • 聯準會會後，美國公債殖利率因價格下跌而上揚，此舉強化了美元，並預示著債券市場的拋售潮。
  • 標普 500 指數第三季盈餘預計將強勁成長，半導體產業預期將有顯著增長，突顯了企業的韌性。
  • 關於俄烏衝突的地緣政治評論，為西德州中級原油 (WTI) 帶來上行壓力，該商品目前正於近期區間頂部交易。

美國市場正受到聯準會釋出的訊號以及主席鮑爾對估值的評論所影響而進行盤整，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

