鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-02 16:10

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「木頭姐」伍德 (Cathie Wood) 管理的方舟投資 (ARK Invest) 周二 (1 日) 大舉買入特斯拉 (TSLA-US) 股票，儘管在馬斯克 (Elon Musk) 與美國總統川普再度爆發衝突後，特斯拉股價大幅下跌，但這並未動搖 Ark 對該公司長期前景的信心。

無懼川普威脅與股價下挫 「木頭姐」伍德逢低大買特斯拉(圖:shutterstock)

方舟投資透過其旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 和 ARK Next Generation Internet ETF(ARKW-US)，總計買入了 56,368 股特斯拉股票。這筆交易的總價值約為 1695 萬美元 (按特斯拉收盤價計算)。

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此次增持發生在特斯拉股價下跌超過 5% 之後，原因包括瑞典和丹麥銷售疲軟、市場對第二季交付報告的謹慎情緒，以及川普威脅可能調查與馬斯克公司相關的聯邦補貼。特斯拉是方舟最大的持股，占其投資組合的 9.7%。

與此同時，方舟投資也持續減碼其在加密貨幣交易所 Coinbase Global Inc(COIN-US) 的持倉。周二，方舟透過 ARKW ETF 出售了 9,116 股 Coinbase 股票，價值約 319.5 萬美元。此舉延續了方舟在過去一周不斷減持該加密貨幣交易平台的趨勢。

除了上述主要變動，方舟投資也積極調整其生物技術板塊。它透過 ARKG ETF 增持了 949,630 股 ATAI Life Sciences NV(ATAI-US)，價值約 207.9 萬美元，以及 153,647 股 Compass Pathways PLC(CMPS-IS)，價值約 43 萬美元，這顯示了方舟支持具有顛覆性潛力的創新醫療公司的投資策略。同時，方舟也出售了 Adaptive Biotechnologies Corp(ADPT-US) 和 908 Devices Inc(MASS-US) 的股票。