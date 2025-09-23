【專家觀點】東聯互動(7738)跨境金融爆發商機，移工匯款市場正迎大轉折？

鉅亨研報 2025-09-23 11:07

你是否曾想過，數十萬名在台移工，每個月辛苦工作的薪資，是如何安全地匯回家鄉？隨著台灣勞動缺口擴大，外籍移工人數快速攀升，跨境金融的需求也跟著爆發。即將上櫃的 東聯互動 (7738)，正是這波趨勢下的重要推手。

一、公司簡介：跨境金融的科技金融新勢力

東聯互動成立於 2016 年，以「高純度科技金融業者」自許，主打移工族群的跨境匯款服務。透過 EUI Money APP 與多語系介面，移工能在超商或 ATM 即時繳款，安全完成跨境匯款。公司目前活躍用戶超過 20 萬人，已在香港、日本取得執照，並持續拓展印尼、越南等市場。

二、核心優勢：法遵門檻與科技平台雙壁壘

作為國內僅有的少數小額匯兌執照持有者，東聯互動在 KYC 與 AML 法遵制度 上已建立深厚基礎。旗下 SaaS 跨境金融平台具備高度相容性與擴容性，能快速串接各國 eBanking 與電子支付。再加上早期布局海外，東聯互動已取得產業領先優勢，被國發會評選為「NEXT BIG」潛力新創。