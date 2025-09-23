〈焦點股〉寶綠特 – KY可望Q4脫離營運谷底 早盤攻上漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-23 10:15

寶綠特 - KY(6887-TW) 今 (23) 日股價在早盤攻上漲停價 78.7 元，並站上所有均線，主要在努力確認今年第三季爲營運的谷底，並第四季回升，9 月起全力對設備出貨加緊準備，公司對 2025 年下半年的營運仍樂觀以對。

寶綠特-KY董事長歐晢文。(鉅亨網記者張欽發攝)

已取得融資融券交易資格的寶綠特 – KY， 在 2025 年 8 月營收爲 2.95 億元，月增 34.58%，年減 26.35%，2025 年 1-8 月營收爲 29.62 億元，年減 3.76%。

寶綠特 - KY 依目前營運走勢來看，將努力確認今年第三季爲營運的谷底，並在第四季回升，主要是受限於部分設備工程遞延出貨的情況出現，9 月起全力對設備出貨加緊準備，公司對 2025 年下半年營運仍樂觀以對。

寶綠特 - KY 在平板容器 (Tray) 回收清洗再生技術系統突破 Tray 回收清洗的瓶頸，將透過自設清洗線，邁向技術商品化的目標。公司在浙江平湖投資設立的平板容器回收清洗再生廠，預計在 11 月進入量產，規劃產能爲 2 萬噸。由於平板容器回收清洗再生原料利潤率高於 PET 瓶回收，其進入量產後，也可望爲 2026 年寶綠特 – KY 挹注強大的成長動能。