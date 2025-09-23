鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 11:20

2025 年，全球智慧手機市場邁入「高原期」，平均換機週期突破 36 個月，消費者對傳統效能升級的敏感度持續走低，但就在這看似停滯的節點，端側 AI 應用的爆發式成長卻對晶片效能提出前所未有的高要求，而聯發科 (2454-TW) 天璣 9500 的架構突破，不僅重新定義了旗艦晶片的標準，也成為產業破局的關鍵變數。

晶片架構大戰！聯發科​​天璣9500問世 專家：智慧手機同質化終結者(圖取自聯發科官網)

自天璣 9300 開創全大核架構先河以來，聯發科持續深耕這項顛覆性設計理念，周一 (22 日) 推出的天璣 9500 在台積電第三代 N3P 製程加持下，以「1+3+4」核心組合（1 顆 4.21GHz 超大核心 C1-Ultra、3 顆 3.50GHz 超大核心 C1-Premi um、4 顆 2.7GHz 大核心 C1-Pro）實現效能與能源效率的雙重飛躍，單核心效能提升 32%，超大核心功耗降低 55%，多核心效能提升 17% 的同時，多核心功耗大幅下降 37%。

‌



天璣 9500 的突破徹底打破了「高性能必高能耗」的傳統桎梏，為年末旗艦機型樹立了全新標竿，廠商不用再依賴粗暴的電池堆疊實現長續航，而手機同時處理多個重負載任務的能力也顯著增強——這一場景正隨著多任務辦公、影音娛樂與遊戲並行的需求普及變得愈發常見。

圖形處理能力的躍升同樣亮眼，基於聯發科與安謀共同研發的 Drage 架構，天璣 9500 搭載全新 G1-Ultra GPU，尖峰效能較前代提升 33%，功耗降低 42%，帶來接近主機級的圖形渲染能力。

隨著端手遊資料互通趨勢加速，天璣 9500 更在行動端首發支援 Raytracing Pipeline 技術 (此技術廣泛應用於主機 3A 大作，可實現複雜光影的逼真渲染)。目前《暗區突圍》已率先支援 120Hz 模式下的光追模式，未來更多遊戲將陸續適配，讓行動裝置用戶也能享受 3A 級高精細畫質。

AI 領域的競爭同樣是天璣 9500 的發力重點。面對谷歌、蘋果等巨頭以 AI 重構手機助理的佈局，聯發科業界首創「超性能 + 超能效」雙 NPU 架構，超性能 NPU990 支援 Bitnet 1.58 Bit 推理框架，端側 AI 能力實現質的突破，4K 超高解析度文生圖、128K 長文字處理、AI 寫真等功能無需依賴雲端即可在手機端完成，大幅降低延遲的同時更貼合用戶隱私保護需求；超能效 NPU 則聚焦場景化體驗，例如作為追焦運算單元，可將智慧手機的視訊影格提升至影格顯示達到三倍的重影效果達三倍。

天璣 9500 更以權威 ETHZ AI 性能測試榜單第一的成績，印證了其在 AI 領域的領先地位。

影像能力的持續精進則是天璣 9500 的另一個亮點。針對 Android 陣營與蘋果手機的影像之爭，天璣 9500 首發支援 4K 60fps 電影級人像視訊錄製，標誌著 Android 手機首次在視訊功能上實現對蘋果的超越。

此外，天璣 9500 全新 RAW 域處理引擎能充分調用 2 億像素感測器的潛力，在暗光等複雜環境下顯著提升成像質量，讓進步手機直出效果跨越式手機。

目前，旗艦晶片市場仍面臨開發者生態建設、高端品牌認知塑造、全球供應鏈不確定性等挑戰，但端側 AI 的爆發為新形態設備 (如折疊螢幕、AR/VR) 提供成長動力，全球數位化進程的加速也將持續推動晶片創新。