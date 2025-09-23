鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 08:40

自去年「924 行情」啟動以來，中國 A 股市場走出一輪顯著的多頭行情，但其運行軌跡呈明顯分化特徵。在 2023 年 9 月 24 日至 10 月 8 日，市場呈普漲格局，指數快速攀升近千點，個股幾乎全線上漲，但進入 2024 年 4 月以來，行情主線轉向以 AI 概念、科技股為代表的結構性牛市，半導體、通訊設備等硬體板領漲。

A股市值版圖大洗牌！科技股佔比超過四分之一 首度超過銀行股與地產股總和（圖：Shutterstock）

這一輪科技股的爆發推動 A 股「含科量」大幅提升。數據顯示，目前科技族群市值佔比已突破四分之一，超越銀行與房地產業市值總和。

市值前 50 大 A 股上市公司中，科技企業數量從「十三五」末的 18 家增至 24 家，其中工業富聯、中芯國際等龍頭企業市值更在半年內相繼突破兆元 (人民幣，下同) 大關。科技股的強勢表現不僅重塑了 A 股格局，也帶動港股科技類股估值整體上行。

然而，科技股的快速膨脹也引發市場對估值泡沫的擔憂。對比全球市場，美股前十大市值公司中科技股佔據主導地位，輝達、微軟、蘋果、谷歌四家企業市值均超百兆元人民幣，且美股已有十餘家上市公司總市值突破 1 兆美元。

相較之下，A 股與港股尚未誕生兆元級科技巨頭，但從估值水準來看，美股科技股平均本益比接近 40 倍，部分龍頭企業甚至超過百倍，而其高估值支撐主要源自於亮眼的季度業績與樂觀的成長預期。

港股科技股估值則相對較低，騰訊、阿里巴巴、百度等企業的平均估值仍處於歷史低點。相較之下，A 股科技股漲幅更為激進，寒武紀、中芯國際等個股年內股價上漲數倍至十倍，估值水平較低位大幅提升。

分析師指出，A 股科技巨頭的估值能否維持，關鍵在於未來業績能否持續高成長，若下一季仍能維持雙位數甚至三位數的成長速度，市場分歧有望趨於緩和。

值得注意的是，當前科技股的崛起與 AI 浪潮密切相關，企業技術實力與「硬科技」含量成為估值分化的核心邏輯，但市場普遍認為，傳統白馬股與藍籌股並未失去投資價值，長期表現將取決於業績成長與股東回報能力。一旦科技族群降溫，資金可能會重新回流至具備確定性成長的領域。