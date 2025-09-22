鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-22 20:57

由貿協與機械公會共同主辦的「台北國際塑橡膠工業展 (TaipeiPLAS)」將於 明 (2026) 年 9 月 15 日至 19 日在南港展覽館舉行。貿協表示，該展以「Form to Future 塑造未來」為主軸，聚焦智慧製造、創新材料與永續循環三大核心主題，將展現塑橡膠產業在新時代的突破與轉型，今 (22) 日起展覽開放報名，歡迎業者把握先機，搶佔市場商機。

橡塑膠工業展今起徵展開跑，聚焦三大核心展新時代產業轉型。(圖:貿協提供)

貿協指出，去 (2024) 年該展吸引近 500 家國內外業者參與，並迎來世界各地近 1,500 名國際專業買主到訪，總參觀人數突破 1 萬 2,000 人，展現台灣塑橡膠產業在國際市場的強勁實力，該展不僅是新品與技術的發表舞台，更是產業鏈上下游交流合作的重要平台。

貿協表示，隨著全球塑橡膠產業快速邁向低碳與循環經濟，包括汽車、電子與消費品等國際大廠皆已承諾導入再生材料與低碳方案，並要求供應鏈同步升級，此一趨勢不僅呼應各國淨零政策與日益嚴格的環保規範，也為台灣業者帶來新一波的轉型契機。

其中永續循環的概念正全面融入產品設計與製程，而智慧製造技術的應用，則加速了生產效率提升與能源最佳化，進一步推動產業升級，明年展覽也將新增永續循環區及聚焦複合材料應用，展示塑橡膠產業在材料創新、綠色製程與循環經濟上的最新突破，並結合論壇與交流活動，協助業者掌握趨勢、拓展全球市場版圖。