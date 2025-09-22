中捷明年補助款被砍到1.69意元 交通部：地方政府要以市民需求優先編足經費

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-22 18:19

交通部明 (2026) 年度公共建設預算，因財劃法修法影響，而減少近 5 成，今 (22) 日包括多名台中立法委員及台中市議員，針對台中捷運藍線明年中央補助款只核列 1.69 億元，至交通部舉辦陳情抗議記者會。交通部表示，中央不逃避責任，會持續提供制度、資源上的支持，但地方更要展現主動、有效的財政調度能力與建設規劃能力。

交通部政務次長伍勝園。(圖:交通部提供)

由於交通部長陳世凱今日至花蓮縣視察樺加沙颱風台 9 線防颱整備情形，由交通部次長伍勝園代表，接受台中市地方民意代表陳情書。

伍勝園再次重申，因財劃法修法後，地方統籌分配款大增，交通部明年提報行政院之公共建設預算原為 2,200 億，行政院僅核列 1,101 億元，短少 1,099 億元，補助地方能量勢必受限。

伍勝園指出，台中捷運藍線於 2024 年 10 月 29 日通過工程會經費審議，目前還在辦理土建工程細部設計作業中，實際土建工程尚未發包且都市計畫變更案未完成，用地也尚未取得，考量合理執行進度，台捷藍線明年中央補助款核列 1.69 億元，並不會影響計畫執行進度。