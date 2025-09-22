鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 15:30

美國總統川普上周五 (19 日) 簽署行政令對 H-1B 簽證實施重大改革，將首次申請及續約費用從原先的數千美元驟增至 10 萬美元，並宣布新規自周日 (21 日) 起生效，此舉在上周末引發全球連鎖反應，科技巨頭緊急應對，國際航班出現異常波動，印度輿論強烈反彈，最終因白宮澄清部分條款而暫緩恐慌，但仍在矽谷掀起深層震盪。

川普H-1B簽證新規引發恐慌 英媒：美企每年多4275億成本 矽谷人才危機一觸即發（圖：Shutterstock）

最新政策公佈後，亞馬遜、微軟、谷歌母公司 Alphabet 及高盛等企業迅速向全球員工發送旅遊警告郵件，要求身處海外的 H-1B 持有者立即返美。

根據舊金山機場監控數據，數名印度籍技術人員因擔憂入境受阻，主動中斷家庭假期提前登機。

一位任職於美國科技公司的工程師透露，妻子原定在上周五飛往印度探望病母，卻在登機前因多位同行乘客臨時下機導致航班延誤三小時。「我們被迫在親情與職業前途間做殘酷抉擇。」

作為 H-1B 最大持有群體 (佔 2024 年獲批量的 71%），印度公民首當其衝。新規消息傳出兩小時內，新德里飛往紐約甘迺迪機場的單程機票價格從 3.7 萬盧比暴漲至 7 萬 - 8 萬盧比。

引發更大爭議的是，美國網路論壇 4chan 出現煽動性言論，號召網友透過虛假下單癱瘓航空預訂系統，阻止印度員工返美。印度外交部上周六 (20 日) 發出聲明說，正評估美國新政策對跨國家庭的影響，擔憂引發「人道主義後果」。

面對輿論風暴，白宮上周六緊急澄清，10 萬美元僅適用於新一輪申請者，現有持證人續約或重新入境無需繳納。這一表態也讓舊金山機場的混亂有所緩解。IBM 高管也證實，恐慌情緒隨政策細節明朗化已基本消退，但產業分析人士指出，此事件已對科技界心理預期造成實質衝擊。

根據《金融時報》計算，若以新標準執行，美國企業每年將為 14.1 萬份 H-1B 申請支付高達 140 億美元 (約 4275 億台幣) 費用。

數據顯示，矽谷 IT 業三分之二從業人員依賴 H-1B，會計、醫療等領域亦廣泛使用。

創業孵化器 Y Combinator 執行長陳嘉興 (Garry Tan) 批評稱此舉等同於「將創新人才推向溫哥華等競爭城市」，長期將削弱美國科技競爭力。

法律界已著手應對挑戰。史密夫斐爾律師 Matthew Dunn 指出，10 萬美元收費遠超過行政成本範疇，司法覆核勝訴機率較大。部分企業正研究 L-1 簽證替代方案，但嚴苛的境外工作年資要求 (至少一年) 使得適用性受限。雖然白宮最新情況說明書提及，符合「國家利益」的申請可申請費用豁免，但具體標準尚未明確。