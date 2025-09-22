鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 18:00

加密貨幣市場本周開局不利，周一 (22 日) 遭遇劇烈震盪。數據顯示，當日逾 15 億美元的多頭槓桿部位強制平倉，引發市場恐慌性拋售，小型代幣首當其衝。

逾15萬美元多頭槓桿被強制平倉！以太幣崩9%比特幣跌近3% 加密貨幣總市值跌破4兆美元（圖：Shutterstock）

根據 Coinglass 數據，第二大加密貨幣以太幣 (ETH) 的近 5 億美元槓桿多頭部位遭清算，以太幣價格一度暴跌 9%，最低跌至 4075 美元，比特幣 (BTC) 同步下跌近 3% 至 11 萬 1998 美元。

主流幣種也全線下挫，XRP 跌幅超 6% 至 2.81 美元，Solana 重挫約 7% 至 222.16 美元，BNB 下跌近 5% 至 1026.59 美元。

超過 40.7 萬名交易者在 24 小時內爆倉，17 億美元槓桿部位被清算，其中逾 95% 為多頭部位，顯示市場過度樂觀情緒遭重創，數位資產總市值更跌破 4 兆美元關口。

XBTO Trading 高級交易員 George Mandres 說：「市場似乎需要喘口氣了。部分參與者擔心 DAT-trade 正逐漸失去動力，且短期內看不到更多有分量的資金流入。」

不過，機構買家仍在逆勢佈局。儘管上市公司自上月以來的「囤幣」熱潮曾推動比特幣與以太幣創新高，但近期市場動能顯現減弱跡象，像是如東京上市投資公司 Metaplanet 股價已較 6 月中高點下跌約 67%，但該公司周一宣布，透過 14.5 億美元國際股票發行募資，斥資約 6.32 億美元購入 5419 枚比特幣，總持有數量增至 2 萬 5555 枚，價值近 29.1 億美元，平均成本約 10 萬 6065 美元。