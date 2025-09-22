鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 11:35

‌



台新新光合併首場「淨山健行」活動 千人齊聚新新相連做環保。(圖/台新新光金控)

甫完成合併、正式成為全臺第四大金控的台新新光金控，於週末舉辦合併後首場大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。多年來，台新新光金控積極推動親子健康休閒和環保意識，每年北中南多場活動吸引共計逾 1,500 名員工及眷屬熱情參與，本次活動更集結原台新、新光兩大團隊，以「一家人」的嶄新姿態同行郊山，攜手守護環境，並於健行途中交流情誼，登高遠眺，共享清新空氣與城市美景。

臺北場員工活動訂於週末 9 月 20 日舉行，單場吸引近千名員工及眷屬踴躍參與，展現集團凝聚力。活動從士林區劍潭國小出發，沿著著名的劍潭山步道展開。劍潭山標高 153 公尺，該路線交通便利，步道平緩，綠蔭環繞，生態資源豐富，素以「圓山十景」聞名。此次台新新光員工與眷屬以行動守護森林，沿途撿拾林間垃圾，親近自然，沿路可見臺灣藍鵲、五色鳥、甲蟲與蝴蝶紛飛。大小朋友一同在「老地方觀景台」遠眺大臺北景致，再折返下山。整場健行不僅實踐環境保護，更是一趟融合教育意義與家庭互動的美好旅程。

‌



台新新光金控「淨山健行」活動已持續推動超過二十年，不僅促進員工身心健康與交流，也讓親子家庭在共同行動中締造美好回憶。公司同時積極倡導運動風氣，長期舉辦羽球、壘球、桌球、保齡球賽事，並支持成立高爾夫球、籃球、瑜珈、有氧、登山等多元社團，藉由廣泛的參與機會，讓運動文化融入日常，強化團隊凝聚力，提升企業健康形象與永續價值。