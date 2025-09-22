連你的毛孩都照顧到！合庫首創「圓滿信託」異業整合晚年安養與寵物照護

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-22 16:36

台灣今年正式邁入超高齡社會，面對高齡化與少子化衝擊，合庫銀行率先於信託界開創新局，推出全台首創的「圓滿信託暨寵物信託」，不僅延伸信託服務至人生終點，更首度納入寵物照護，打造全方位信託生態圈，展現信託創新實力。

從人生到毛孩都照顧到！合庫首創「圓滿信託」異業整合晚年安養與寵物照護。（圖: shutterstock)

合庫銀行指出，隨著未婚與無子女夫妻比例上升，家庭照護功能逐漸式微，老年經濟安全風險加劇。信託不僅能協助退休財務規劃，更能延續個人心願，預留資產用於喪葬禮儀、祭祀安排及寵物照護，讓愛與責任延續至生命最後一刻。

「圓滿信託」以安養信託為基礎，結合生命禮儀業者進行異業合作，客戶可將財富交付信託，專款專用於晚年安養與寵物照護，並於契約中約定身後喪葬祭祀方案。信託期間可依需求彈性調整方案或更換業者，擴大信託財產的使用範疇，實現從生活到生命終點的完整照護。

因應「萌經濟」崛起，合庫更創新推出「寵物信託」契約架構，結盟寵物照護、百貨、醫療、協會及懷思等業者，透過結合「圓滿信託」、「遺囑信託」或「他益信託」方式，確保毛孩在委託人年邁、生病或身後仍能獲得妥善照顧。此舉不僅跳脫信託僅照顧「人」的傳統框架，更開創信託與寵物照護結合的新模式。