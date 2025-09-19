東聯互動大啖移工跨境金流商機 10月中旬掛牌上櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-19 10:40

‌



東聯互動 (7738-TW) 今 (19) 日將舉辦上櫃前業績發表會，預計 10 月中旬掛牌上櫃，作為資本市場目前唯一高純度經營跨境的金融科技公司，正積極拓展東南亞移工跨境匯款商機，東聯互動董事長吳侑勳表示，在缺工趨勢下，來台移工數可望穩定成長，樂觀看每年忠誠客戶將以 5-10% 的速度增加。

東聯互動董事長吳侑勳。(鉅亨網資料照)

東聯互動實收資本額 2.49 億元，致力於打造便利、安全且多元的跨境金流平台，主要提供菲律賓、印尼、越南等多國便捷匯款管道，也是目前最大的營收來源，未來將陸續拓展其他東南亞國家版圖。

‌



東聯互動透過 APP 整合各類收取支付等功能，並與四大超商及多家業者合作；截至 4 月底，活躍用戶數已突破 20 萬人，而據金管會統計資料，去年全台小額移工匯兌東聯互動市占率超過 40%，展現高度競爭優勢。

東聯互動去年合併營收達 4.34 億元，年增 27.44%，每股純益 (EPS) 高達 9.51 元，年增 215.95%，而今年上半年合併營收 2.67 億元，年增 26.58%，即便經歷台北匯市大動盪的衝擊，獲利仍穩健成長，EPS 衝上 7.38 元，年增 57.36%。

為布局全球版圖，並將台灣成功經驗擴散到其他市場，子公司東聯國際已在香港展開業務，提供具合法居留權的客戶匯款至東南亞。