2025-09-22

川普爆料：梅鐸父子可能參與TikTok交易。(圖:shutterstock)

該協議是川普與中國國家主席習近平週五在電話中達成的，白宮表示將在未來幾天簽署該協議。白宮周六時宣布，TikTok 的美國業務將由甲骨文、安德立森霍洛維茲基金、銀湖管理等美國企業持有多數股權及控制權。

然而，川普在 21 日福斯新聞節目「星期日簡報」（The Sunday Briefing）播出的專訪內容中說：「「我很不想告訴你這個，但一個名叫拉克倫的人也牽涉其中。拉克倫，這是一個很不尋常的名字，拉克倫 · 梅鐸。魯伯特可能也會加入這個團體。我認為他們將會是投資團隊的一員。」

《紐時》引述消息人士指出，梅鐸父子不會以個人名義投資，而是透過福斯公司投資 TikTok；戴爾正在考慮投資 TikTok。

川普也提到，甲骨文創辦人艾里森也是投資團隊一員，白宮發言人李威特 20 日表示，甲骨文公司將負責 TikTok 的數據及安全業務。

川普說：「我認為他們都會加入這個團隊，還有其他一些人，他們都是非常棒、非常重要的人，他們也是愛國人士，他們熱愛這個國家，我認為他們會做得很好。」