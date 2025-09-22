中國1年期、5年期LPR不變 連續第四個月按兵不動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-22 09:32

今年 9 月，中國 1 年期、5 年期貸款市場報價利率（LPR）維持不變，連續第四個月按兵不動。

據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2025 年 9 月 22 日 LPR 為：1 年期 LPR 3.0%，5 年期以上 LPR 3.5%。以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。

專家表示，上半年宏觀經濟穩中向好，短期內央行通過引導 LPR 下行強化逆周期調節的必要性不高。

往後看，東方金誠宏觀研究團隊表示，在大力提振內需、採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢過程中，政策利率和 LPR 報價仍有下調空間。