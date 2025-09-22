中國1年期、5年期LPR不變 連續第四個月按兵不動
今年 9 月，中國 1 年期、5 年期貸款市場報價利率（LPR）維持不變，連續第四個月按兵不動。
據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2025 年 9 月 22 日 LPR 為：1 年期 LPR 3.0%，5 年期以上 LPR 3.5%。以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。
專家表示，上半年宏觀經濟穩中向好，短期內央行通過引導 LPR 下行強化逆周期調節的必要性不高。
往後看，東方金誠宏觀研究團隊表示，在大力提振內需、採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢過程中，政策利率和 LPR 報價仍有下調空間。
對於 LPR 下調時點，該團隊認為，第四季初前後央行可能採取新一輪降息降準，並帶動兩個期限品種的 LPR 報價跟進下調。這將引導企業和居民貸款利率更大幅度下行，激發內生性融資需求，是下半年促消費擴投資、對沖外需放緩的一個發力點。
