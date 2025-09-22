〈走進中國〉俄羅斯學生 跨境來中國上小學

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-22 05:00

9 月 1 日，中國全國中小學迎來新學期。在靠近中俄邊境的黑龍江省黑河市，黑河小學迎來大批俄羅斯學生，中文和俄語的朗讀聲交織在一起。



據中國駐俄羅斯大使館微信公眾號 9 月 11 日消息，這個新學期，黑河這所邊境小學迎來 127 名俄羅斯學生，加上往年在校 89 人，跨境就讀的俄羅斯學生總數達到 216 人。

黑河小學專門設計「中俄夥伴計畫」，讓兩國孩子從入學第一天起就結伴學習。

據《觀察者網》報導，送女兒卡佳上學的俄羅斯母親葉卡捷琳娜說：「以前擔心孩子聽不懂中文，現在每天回家都要教我們說『謝謝』、『再見』。」

她家住在俄羅斯布拉戈維申斯克市（海蘭泡），距離黑河僅一江之隔，每天清晨通過浮橋跨境通勤只需 20 分鐘。

為方便俄羅斯家庭，黑河小學不僅開通跨境校車專線，還專門設立「俄語服務站」，配備中俄雙語老師解答入學疑問，幫助家長辦理跨境子女入學所需的簽證延期、醫療保險等手續。

中國駐俄羅斯大使館表示，這樣的「跨國校園」，背後是中俄邊境數十年的友好積淀。

黑河與布拉戈維申斯克隔江相望，兩座城市被稱為「中俄雙子城」，近年來隨著中俄邊境貿易、文化交流不斷加深，越來越多俄羅斯家庭選擇讓孩子到黑河上學。

如今，在黑河小學畢業的俄羅斯學生中，有不少回到俄羅斯後從事中俄貿易、文化交流工作，有的還考上了中國的大學。

六年級的俄羅斯女孩娜佳說：「我以後想當翻譯，讓更多俄羅斯人了解中國，也讓更多中國人喜歡俄羅斯。」她的中文已經達到 HSK 四級水準，夢想是考上北京的大學。

《南華早報》指出，由於靠近邊境，黑河長期以來一直是中俄跨境互動的樞紐。對於許多俄羅斯人來說，黑河是最近的購物零售天堂。每天清晨，不少俄羅斯人乘坐渡輪，來到中國逛早市、吃早餐。

中國外交部發言人郭嘉昆 2 日宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過 30 天，可免辦簽證入境。