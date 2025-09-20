鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過11.91億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-20 17:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：SUN(SUN)24小時跌幅40.6%；WIN(WIN)24小時跌幅13.6%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

‌



近一週漲幅：Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅75.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅56.6%；VOXEL(VOXEL)近一週漲幅28.6%。