鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過11億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格114,367.17美元，24小時漲跌幅-1.05%；以太幣(ETH)現報價格4,329.01美元，24小時漲跌幅-3.51%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達11億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.45億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達7.1億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅13.4%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅24.3%；Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅16.5%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅11.1%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅63.6%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅56.7%；BounceBit(BB)近一週跌幅44.7%。
