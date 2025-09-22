鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過11億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-22 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅13.4%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅24.3%；Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅16.5%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅11.1%。