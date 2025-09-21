鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過9.72億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格115,580.1美元，24小時漲跌幅-0.18%；以太幣(ETH)現報價格4,465.94美元，24小時漲跌幅-0.11%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達9.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.2億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.7億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅39.3%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅30.6%；Lista(LISTA)24小時跌幅24.8%。
近一週漲幅：Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅66%；BAKE(BAKE)近一週漲幅48.3%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅22%。
近一週跌幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅80.3%；SUN(SUN)近一週跌幅56.2%；Lista(LISTA)近一週跌幅53.9%。
