鉅亨買幣速報

USDC(USDC)24小時成交量超過9.6億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格115,584.74美元，24小時漲跌幅+0.07%；以太幣(ETH)現報價格4,486.26美元，24小時漲跌幅+0.62%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達9.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.84億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.44億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Lista(LISTA)24小時跌幅26.1%；SUN(SUN)24小時跌幅25.1%；DEXE(DEXE)24小時跌幅20.1%。


近一週漲幅：Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅66%；BAKE(BAKE)近一週漲幅48.3%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅22%。

近一週跌幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅80.3%；SUN(SUN)近一週跌幅56.2%；Lista(LISTA)近一週跌幅53.9%。

