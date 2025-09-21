鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過9.6億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-21 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Lista(LISTA)24小時跌幅26.1%；SUN(SUN)24小時跌幅25.1%；DEXE(DEXE)24小時跌幅20.1%。

近一週漲幅：Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅66%；BAKE(BAKE)近一週漲幅48.3%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅22%。