鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過14.66億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-20 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅26.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

近一週漲幅：Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅75.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅56.6%；VOXEL(VOXEL)近一週漲幅28.6%。