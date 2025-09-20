〈熱門股〉中華車MG暌違的新車款亮相 股價衝3個月新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-20 10:00

‌



中華車 (2204-TW) 代理的 MG 品牌睽違已久終於發表全新車款七人座 MPV G50 PLUS，並宣布針對旗下休旅雙雄 HS、ZS 下調成交價，加上響應貨物稅條例修正條文正式上路，全車系可享最高 10 萬元優惠，激勵股價轉強，本周站穩 60 元關卡上，創 6 月中旬以來新高，周線連 3 紅。

中華車MG暌違的新車款亮相 股價衝3個月新高。(圖：MG Taiwan提供)

MG G50 PLUS 以「最親民的正七人座 MPV」姿態進軍台灣市場，搭配延長汰舊換新 5 萬元與新購小客車 5 萬元貨物稅政策加持，車主可以 98.5 萬元輕鬆入主，有助再度打響品牌聲量。

‌



MG Taiwan 說明，MG G50 PLUS 是布局全球的戰略車款，擁有低稅賦渦輪動力創造的同級最強馬力、高質感舒適大空間、數位座艙和 Level 2 安全科技滿配等，主打家庭和商務族群最值得入手的全能車款。