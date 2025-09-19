鉅亨網編輯林羿君 2025-09-19 10:33

《華盛頓郵報》引述 5 位消息人士報導，美國總統川普為了與中國國家主席習近平達成貿易協議以及舉行元首峰會，今年夏天曾拒絕批准一項超過 4 億美元 (約新台幣 120 億元) 的對台軍售案。

為與習近平見面 川普今夏曾拒絕對台灣120億軍援。(圖:shutterstock)

消息人士表示，這項決定仍有可能逆轉，但意味著美國對台政策的重大轉彎。

其中兩名消息人士指出，這筆軍售案的價值超過 4 億美元，包含彈藥及自主無人機，比過去提供給台灣的援助「更具殺傷力」。

白宮官員在一份聲明中表示，關於這筆軍事援助的決定尚未最終確定。台灣在華盛頓的非官方大使館則拒絕發表評論。

報導稱，川普政府為了與北京達成廣泛貿易協議，已採取行動緩和美中競爭緊張，包含放寬對高端半導體的出口管制，並拒絕執行國會對 TikTok 的禁令。其中一些讓步已引起第一屆川普政府的成員及共和黨國會議員的擔憂，他們也對台灣捉襟見肘的防衛得不到足夠支持表示關注。

此外，一名國會幕僚透露，川普政府本週已非正式通知美國國會，可能對台出售價值 5 億美元（新台幣約 150 億元）的軍備，但拒絕說明具體採購項目。