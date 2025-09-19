鉅亨網編輯林羿君 2025-09-19 08:25

‌



川普總統表示，如果美國廣播電視網對他的批評過於嚴苛，其執照應該受到審查，此舉可視為他對媒體自由最大的威脅。

言論自由呢？川普怒嗆電視台：狂罵我就拔掉執照。(圖:shutterstock)

川普週四 (18 日) 在空軍一號上告訴記者：「當你看到一個電視台，他們的晚間節目都只在攻擊川普，我覺得也許應該吊銷他們的執照。」

‌



川普發表上述言論，是在他為美國廣播公司 (ABC) 決定停播「吉米夜現場」辯護之際。原因是該節目主持人吉米夜現場評論遇刺的保守派政治網紅柯克，遭聯邦通訊委員會 (FCC) 主席揚言撤照。

此外，川普 15 日還表示，計畫對《紐約時報》提起誹謗與名譽損害訴訟，並索賠 150 億美元。川普指責該報已成為民主黨的「傳聲筒」，並長期對他進行不實報導。

總統及其共和黨盟友長期以來一直抱怨美國主流媒體對保守派存在偏見。川普曾多次呼籲哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國廣播公司（ABC）和國家廣播公司（NBC）開除那些經常批評其政府的深夜節目主持人。