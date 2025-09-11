鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-11 14:11

美系外資在最新出爐的報告中指出，看好臻鼎 - KY(4958-TW) 受惠 AI(人工智慧) 業務前景穩健，在 2026 年基板業務獲利能力將提升，並且調高臻鼎目標價，由 215 元調高至 220 元，重申「買進」評等。

美系外資最新評臻鼎-KY重申「買進」評等 目標價調高爲220元。

同時，美系外資並進一步對、臻鼎調高明後年獲利預估，將 2026-2027 年每股純益由原先的 16.11 元、13.29 元調高至 16.57 元以及 24.78 元。

臻鼎 - KY 看好 AI 業務機會，將從 2025 年第四季度開始滲透到 GPU AI 伺服器供應鏈，並在 2026 年推出更多 ASIC AI 伺服器專案。

此外，臻鼎 - KY 的 ABF 和 BT 基板業務前景將更加明朗，從而帶來更優的產品組合和定價前景，這意味著基板業務機會正在穩步復甦。此外，臻鼎 - KY 的光模組相關電路板產能已被全部預訂，需求前景穩健。

美系外資預估 AI PCB 市佔率將從 2025 年的約 0%，提升至 2026-2027 年的 8–12%(或占 2026/2027 營收的 9%–19%)，加上正進行的 NVIDIA Rubin/Rubin Ultra blackplane 專案，而新的國際客戶的高階產品將在新的高雄廠生產；臻鼎 - KY 相信新的高雄廠很快會達到滿載。就 CPO 而言，臻鼎 - KY 認為基板技術將從 Msap 升級到 FCBGA，光模塊相關業務目前訂單滿載。

同時，原物料 T-glass 短缺可能成為 2026 年 ABF 與 BT 基板整體出貨的關鍵瓶頸，但對於現貨型的客戶而言，可能就會提高採購價格確保供貨。