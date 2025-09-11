〈SEMICON〉臻鼎-KY：算力時代到來 AI重塑PCB產業格局

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-11 18:42

‌



AI 人工智慧正處於快速擴張的階段，幾乎無一領域能倖免於算力驅動的浪潮。臻鼎 - KY(4958-TW) 資深經理簡啓倫今 ( 11) 日在 SEMICONTaiwan 2025 創新技術發表會提到，2030 年全球算力規模將較 2021 年暴增近百倍，驅動雲端服務商投入龐大資本建設 AI 伺服器與資料中心，而這場基礎設施競賽，不只是推動半導體產業升級，更凸顯 PCB 是算力時代中不可或缺的重要角色。

臻鼎-KY董事長沈慶芳。 (圖：臻鼎提供)

隨著摩爾定律逐漸逼近極限，運算效能的突破愈發仰賴先進封裝與異質整合，現今主流的高效能運算晶片，大多採取多晶片模組設計，將邏輯運算單元、高頻寬記憶體等，緊密整合於同一基板，藉此縮短訊號距離、降低功耗並提升運算效率。

‌



這樣的技術演進，使 PCB 不再只是單純承擔訊號傳輸與結構支撐的角色，而是成為決定系統效能的核心骨架。隨著 PCB 角色的重要性提升，材料與製程的演進正以前所未有的速度推進。

像是高階 IC 載板需具備低介電常數與低損耗特性；線寬線距縮小至 5um 以下；大尺寸載板的翹曲控制與熱管理，也是確保可靠度的關鍵。另外，伺服器平台對高速傳輸的推動，讓 CCL 材料從 Mid Loss 逐步進化至 Super Ultra Low Loss，以支援 PCIe6.0、DDR5 等高階應用；進階的高速運算功能，也讓 HDI+HLC 這種多製程整合的設計，逐漸成為普遍。

臻鼎 - KY 指出，臻鼎為全球最大 PCB 製造商，以 One ZDT 為核心，長年布局全製程、全產品線，不僅具備厚實基礎，更擁有卓越的製程整合能力，能滿足客戶不同應用場景的需求。

此外，臻鼎積極推動 AI 賦能的自動化生產與智慧製造，實現更精準的製程管理與更高的良率，確保能因應市場對先進製程的嚴苛要求。隨著 AI 重塑產業格局，PCB 儼然成為支撐算力核心的戰略環節。

而今天美系外資在最新出爐的報告中指出，看好臻鼎 - KY(4958-TW) 受惠 AI(人工智慧) 業務前景穩健，在 2026 年基板業務獲利能力將提升，並且調高臻鼎目標價，由 215 元調高至 220 元，重申「買進」評等。

同時，美系外資並進一步對、臻鼎調高明後年獲利預估，將 2026-2027 年每股純益由原先的 16.11 元、13.29 元調高至 16.57 元以及 24.78 元。