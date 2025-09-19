鉅亨網編輯林羿君 2025-09-19 10:05

‌



紫金黃金國際計畫在香港首次公開募股 (IPO)，預計籌集 250 億港元（32 億美元），可望成為 5 月以來全球最大上市案。

全球5月以來最大上市案！紫金黃金啟動香港IPO 籌資32億美元。(圖:shutterstock)

根據上市文件，紫金黃金將以每股 71.59 港幣發售約 3.49 億股股票，預計 9 月 29 日掛牌上市。紫金黃金母公司紫金礦業 (02899-HK) 是全球最大的黃金生產商之一，礦產業務遍及中亞、非洲及拉丁美洲。

‌



黃金價格本週再創新高，為紫金黃金的 IPO 助威，這為礦商提供了有利條件，使其能透過募資進一步擴張或償還債務。

據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）指出，紫金黃金過往有以低成本收購高潛力礦山的實績。該公司在 IPO 招股書中提到，其產量成長速度在同規模競爭者中最快。

紫金黃金的上市，預計將成為全球自中國電池巨頭寧德時代 (03750-HK) 上市以來，規模最大的 IPO 案，當時寧德時代的募資金額超過 50 億美元。

紫金黃金表示，本次 IPO 的部分所得將用於完成對哈薩克一座金礦的收購，並計劃在未來五年內，為現有礦山的升級與建設提供資金。

過去三年來，黃金價格已翻漲超過一倍，近期更超越了 1980 年通膨調整後的歷史高點。本週金價剛創下每盎司逾 3,700 美元的新紀錄，由於各國央行持續買進，加上聯準會 (Fed) 的獨立性受到威脅，市場預期金價還有進一步上漲的空間。