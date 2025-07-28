鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-28 09:00

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今年港股市場迎來最引人注目的 IPO—紫金黃金，這家坐擁 8 座境外金礦、黃金儲備高達 856 噸的黃金企業，去年收入 29.9 億美元且利潤 4.81 億美元，更打算斥資 12 億美元收購哈薩克 Raygorodok 金礦，背後站著被譽為「中國金王」的紫金礦業 (02899-HK) ，這家透過創新技術將福建紫金山從「雞肋礦」蛻變為「中國第一大金礦」的礦業巨頭，正將整合後的海外金礦資產打包送入資本市場。

國際金價飆漲26%！紫金黃金趁勢赴港IPO 市值劍指千億港元（圖：Shutterstock）

紫金礦業的崛起始於 1980 年代，地質專業出身的陳景河在紫金山勘探十年後，面對僅 5.5 噸黃金儲量且開採成本高昂的困境，毅然辭職接手上杭縣礦產公司。2000 年完成股份制改造後，紫金礦業於 2003 年登陸港交所成為中國黃金香港第一股，2008 年回歸 A 股開創 0.1 元面值發行先河，逐步建構起覆蓋金、銅、鋰、鋅等金屬的全球礦業版圖。

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1993 年，紫金山金礦開發啟動，企業更名為「上杭縣紫金礦業總公司」。透過創新開採技術，紫金山金資源量從 5 噸裂變至 300 多噸，銅資源量從 129 萬噸飆升至 324 萬噸，開採成本顯著下降，最終成就「中國第一大金礦」傳奇。

此次分拆上市的紫金黃金，承載著紫金礦業國際化策略的重要使命。憑藉母公司深厚積淀，紫金黃金已在南美洲、大洋洲、中亞及非洲佈局 8 座金礦，黃金產量從 2022 年的 39.3 噸增加至 2024 年的 46.7 噸，儲備量達 856 噸。

為進一步擴大規模，紫金黃金已簽訂協議收購哈薩克 Raygorodok 金礦，交易完成後業務版圖將再度擴展。招股書顯示，2022 至 2024 年營收複合成長率達 28.7%，淨利成長率更高達 161.4%，展現強勁的成長動能。

目前正值金價上漲週期。2024 年國際金價累計漲幅達 26%，年內 40 次刷新歷史紀錄，今年漲勢延續，黃金成為全球表現最佳的大類資產。中國央行已連 8 月增持黃金，資本市場對黃金股的熱情持續高漲。

今年 3 月，登陸港股的赤峰黃金股價翻倍，市值突破 680 億港元，周六福上市不足一月股價漲超 40%，老鋪黃金更在一年內股價飆升 23 倍，市值逼近 2000 億港元。紫金礦業直言，分拆上市恰逢黃金價格高位，將大幅提升母公司整體價值與股東回報。