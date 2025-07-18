鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-18 08:00

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今年開年以來，黃金市場延續強勁漲勢，國際金價持續刷新歷史紀錄。截至 6 月 30 日，倫敦現貨金價年內累計漲幅達 25.84%，紐約商品交易所 (COMEX) 黃金期貨上漲 25.52%，上海期貨交易所黃金主力合約漲幅 24.47%，這一輪黃金牛市不僅推動國際金價節節攀升，更帶動中國上市金礦公司業績集體爆發。

黃金牛市狂奔！金價今年來飆漲25% 陸礦商上半年淨利全都成長 紫金登頂產業龍頭（圖：Shutterstock）

根據 A 股上市公司揭露的上半年財測數字，截至周四 (17 日)，A 股 7 家黃金礦商上市公司淨利全數實現年增率正成長，其中西部黃金預估最高業績成長達 141.66%，表現最為亮眼，紫金礦業則以 232 億元(人民幣，下同) 的淨利預告成為產業龍頭，較去年同期的 151 億元成長 81 億元。

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除湖南黃金外，其餘 6 家金礦企業淨利均突破 10 億元大關，山金國際、赤峰黃金、中金黃金等 5 家企業預計增幅均超過 50%。

值得關注的是，中金黃金 2024 年淨利年增僅 13.71%，此次 50% 左右的預期增速大幅縮小跟行業平均水平的差距，其股價在業績預告發布次日更應聲上漲 9.73%。

分析師指出，本輪黃金價格上漲主要受多重因素共振影響。廣東華輝創富投資管理有限公司總經理袁華明表示，地緣政治緊張局勢、聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向寬鬆、全球央行增持黃金儲備以及美元指數走弱等因素共同推高了金價。

數據顯示，今年上半年金價漲幅已接近 2024 年全年水平，市場高位震盪特徵明顯。

上海暢力資產管理有限公司董事長寶曉輝認為，今年下半年美元恐維持弱勢震盪，加上 Fed 可能在第三季開啟降息週期，實質利率下降將降低持有黃金的機會成本，這些因素將持續支撐金價走強。

值得注意的是，在貴金屬領域整體走強的背景下，白銀等品種表現較為突出。銅冠金源期貨分析師指出，由於今年上半年避險需求減弱，金價漲勢暫歇，資金開始轉向價格處於相對低點的白銀。隨著金銀比價持續回歸，白銀的補漲行情有望延續。該分析師預估，今年下半年國際金價將在每盎司 3000 至 3500 美元之間波動，雖然短期內存在調整壓力，但黃金的避險屬性和財富保值功能將限制其回調空間。