Google攜手momo導入AI 升級核心應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-18 17:43

Google(GOOG-US)Cloud 今 (18) 日舉辦零售 AI 活動，電商平台 momo 富邦媒 (8454-TW) 與 Google Cloud 合作，展開 AI 轉型，並透過導入 AI，提升顧客更個人化的購物體驗、確保產品合規性以建立顧客信任。

Google Cloud AI解決方案資深業務協理Ben Lee。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

Google Cloud AI 解決方案資深業務協理 Ben Lee 表示，AI 正從 5 個面向改變零售業，包括多模態 AI、AI 代理人、智慧搜尋助理、AI 賦能的顧客體驗，以及透過 AI 升級資安防護。

Google 表示，momo 透過 AI 驅動個人化推薦，利用 BigQuery 整合數據，並在 Vertex AI 上建構深度學習模型，搭配 Cloud Run 部署微服務，除可讓推薦商品更精準、更貼近消費者的購物情境，也提升推薦商品的營收比重。

momo 也利用 Gemini 模型，根據消費者的歷史搜尋與購買行為，生成個人化搜尋詞建議清單，相較於過去依賴詞庫的搜尋建議，點擊率 (CTR) 提升 4 成，轉換率也提升約 3 成。同時，也透過 Gemini 輔助，針對數十個商品類別自動建立更細節的商品風格資訊，並自動挑選數萬個合適商品進行推薦。

此外，momo 也透過 Google Cloud Platform 建立「智慧人群圈選」模型，針對用戶行為分析搭配商品屬性資訊，自動找到最適配的人群，同時，識別用戶進入 momo 的有效渠道並推播，相較於過去人工圈選名單的方式，CTR 提升 2 至 3.5 倍，訂單數量也提升 2 倍。

momo 的「Mo 店 +」模式讓商家能自行上傳商品，也為平台治理帶來挑戰，包含商品內送多樣、政策規範嚴格及龐大的資料審核需求，而 momo 將 Gemini 的語意判斷與多模態識別能力整合進商品管理系統中，並打造商品分類偵測、違規商品偵測以及菸品圖文偵測三大功能。

對於 AI 電商未來發展，momo 首席資料科學家謝百恩提出三大展望，首先是從個人化到預測需求，AI 不只回應消費者需求，而是主動洞察、預測甚至喚醒消費者的潛在需求，在消費者尚未明確意識到自己需求時，AI 能協助消費者在對的時間、情境下，發現需求並做出決策，他並認為這不只是技術突破，更是商業模式的升級。