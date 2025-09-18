search icon



盤後速報 - 台灣銘板(6593)下週(9月25日)除息0.45元，預估參考價49.2元

鉅亨網新聞中心


台灣銘板(6593-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。

以今日(9月18日)收盤價49.65元計算，預估參考價為49.2元，息值合計為0.45元，股息殖利率0.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

台灣銘板(6593-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為卡片/卡片個人化等。銘板等。近5日股價下跌0.71%，櫃買市場加權指數下跌1.09%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 49.65 0.4474 0.9% 0.0
2024/07/02 102.5 1.0 0.98% 0.0
2023/10/19 70.6 0.5 0.71% 0.0
2022/07/26 33.7 0.7 2.08% 0.0
2021/08/30 27.6 0.5 1.81% 0.0

