鉅亨速報

盤後速報 - 富邦金(2881)下週(9月25日)除權0.25元，預估參考價86.15元

鉅亨網新聞中心


富邦金(2881-TW)下週(9月25日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元。

以今日(9月18日)收盤價88.30元計算，預估參考價為86.15元，權值合計為2.16元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

富邦金(2881-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲1.26%，集中市場加權指數上漲0.98%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 88.30 0.0 0.0% 0.25
2025/07/01 87.3 4.25 4.87% 0.0
2024/09/09 0.0 0.0 0.0% 0.5
2024/07/19 89.9 2.5 2.78% 0.0
2023/09/04 0.0 0.0 0.0% 0.5

