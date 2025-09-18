盤後速報 - 富邦金(2881)下週(9月25日)除權0.25元，預估參考價86.15元
鉅亨網新聞中心
富邦金(2881-TW)下週(9月25日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元。
以今日(9月18日)收盤價88.30元計算，預估參考價為86.15元，權值合計為2.16元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
富邦金(2881-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲1.26%，集中市場加權指數上漲0.98%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|88.30
|0.0
|0.0%
|0.25
|2025/07/01
|87.3
|4.25
|4.87%
|0.0
|2024/09/09
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/19
|89.9
|2.5
|2.78%
|0.0
|2023/09/04
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇