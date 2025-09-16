鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至6.83元，預估目標價為89.6元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.88元下修至6.83元，其中最高估值7.96元，最低估值5.78元，預估目標價為89.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.96(7.96)
|9.25
|9.73
|最低值
|5.78(5.78)
|5.89
|7.77
|平均值
|6.81(6.88)
|7.9
|8.79
|中位數
|6.83(6.88)
|7.97
|8.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|392,044,000
|421,276,000
|450,608,000
|最低值
|220,159,000
|276,031,000
|192,818,680
|平均值
|301,774,820
|347,104,420
|365,328,160
|中位數
|284,807,000
|352,314,110
|381,500,710
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.77
|4.8
|3.54
|12.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|347,463,495
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
