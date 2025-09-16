search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至6.83元，預估目標價為89.6元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.88元下修至6.83元，其中最高估值7.96元，最低估值5.78元，預估目標價為89.6元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.96(7.96)9.259.73
最低值5.78(5.78)5.897.77
平均值6.81(6.88)7.98.79
中位數6.83(6.88)7.978.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值392,044,000421,276,000450,608,000
最低值220,159,000276,031,000192,818,680
平均值301,774,820347,104,420365,328,160
中位數284,807,000352,314,110381,500,710

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS10.774.83.5412.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		347,463,495167,798,693259,458,299485,832,177

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

